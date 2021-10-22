رابط تصديق وكالة خارجية بوزارة الخارجية السعودية 1443، يعد تصديق الوكالات الخارجية من خلال وزارة الخارجية هو أحد أهم أنواع التصديقات الخاصة بالمواطنين داخل المملكة، ومن خلال هذه الخدمة يتم وضع هدف من أجل مسايرة وضع الوكالة لتكون صالحة من أجل استخدامها بشكل قانوني من خلال الوكيل بأي مكان بخارج حدود المملكة العربية السعودية، حتي يتم إنهاء موضوعات عمل تخص موكله، ويجب أن يتم تصديق الوكالة بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية بدلاً مما كان يتم في السابق بالتصديق من خلال حساب أبشر عبر التفعيل برسالة علي الجوال، واليكم خطوات تصديق وكالة خارجية بوزارة الخارجية السعودية.

أنواع الوكالة القانونية بوزارة الخارجية السعودية

تعد الوكالة بمثابة عقد قانوني رسمي، من خلاله يتمكن الوكيل من أداء وإنجاز العديد من المهام تكون تابعة لموكله بطريقة قانونية ورسمية من خلال تفويض مسبق من الموكل، وتنقسم الوكالة إلى نوعين:

وكالة عامة: ومن خلال هذه الوكالة يكون للوكيل الحق بإجراء أي تصرف في جميع موضوعات موكله بما في ذلك الأملاك الخاصة به، وتعد هذه الوكالة ليس لها لمدة محددة للانتهاء بل يتم حذفها بشكل قانوني من خلال الوزارة. وكالة خاصة: وهي أحد أنواع الوكالات التي من خلالها يتم السماح بالتصرف في أي موضوع يخص الوكيل ولكن بحدود خاصة يتم تحديدها من جانب الوكيل وتنتهي بانتهاء أمر العمل الذي يتم السعي به.

رابط تصديق وكالة خارجية بموقع وزارة الخارجية السعودية

يتم تصديق وكالة إلكترونياً من خلال الموقع الخاص بوزارة الخارجية من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بالشكل التالي: