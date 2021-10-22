أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعةواصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين جراء 6 غارات لطيران العدوان على مخازن أدوية في حي سعوان بمديرية شعوب أمانة العاصمة، و4 غارات على هيئة كهرباء ومياه الريف بمديرية الثورة، وغارة على دائرة الأشغال في مديرية شعوب، وغارة على مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.

وذكر المصدر أن مواطناً أصيب بنيران الجيش السعودي في منطقة المفتح بمديرية منبه الحدودية، فيما شن الطيران غارة على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، وغارتين على مديرية الظاهر، و3 غارات على منطقة قحزة شمال مدينة صعدة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 314 خرقاً بينها محاولة تسلل في حيس و87 خرقاً بقصف مدفعي و205 خروقات بالأعيرة النارية.

ولفت المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 3 غارات لطيران تجسسي على الجبلية والتحيتا، وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والجاح والجبلية والتحيتا.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف بـ8 غارات مديرية الجوبة، و3 غارات مديرية صرواح، وشن غارتين على مديرية رحبة بمأرب.

وأشار إلى أن الطيران شن غارتين على مديرية الحزم بالجوف، و3 غارات على مديرية عسيلان في شبوة.