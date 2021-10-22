الصين تطالب أمريكا التصرف بحذر

جدة - نرمين السيد - طالبت الصين الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بالتصرف بحذر بشأن تايوان، وذلك ردًا على تصريح الرئيس الأمريكى جو بايدن، قال فيه إن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتى من أى هجمات محتملة من بكين.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الناطق باسم وزارة الخارجية، وانج وينبين، إن "الصين لن تفسح المجال لأى مساومة بشأن القضايا التى تتعلق بمصالحها الجوهرية"، محذرًا واشنطن، وقائلاً إنه "ينبغى أن تتصرف وتتحدث بحذر بشأن قضية تايوان".

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