روبرت كوخ يحذر ألمانيا من ارتفاع محتمل فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - حذر معهد روبرت كوخ للأوبئة المعدية والغير معدية فى ألمانيا، اليوم الجمعة، من زيادة سريعة محتملة فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى أثناء فصلى الخريف والشتاء فى البلاد، بعدما بلغ معدل الإصابة التراكمى 95.1 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة فى 7 أيام، مقارنة بـ68.7 فى الأسبوع الماضى.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، تجاوز معدل الإصابة مرة أخرى 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة لأول مرة منذ بداية مايو الماضى، بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 90 عامًا.

وحسبما ذكرت الوكالة، تعد "حالات هذا العام أعلى بشكل ملحوظ مما كانت عليه فى نفس الفترة من العام الماضى"، ما يعنى تحول العدوى إلى الفئات العمرية الأصغر مرة أخرى، إضافة إلى تفشى المرض فى المرافق الطبية ودور رعاية المسنين بشكل كبير اعتبارًا من 11 أكتوبر الجارى مقارنة بالأسبوع السابق.

ووفقاً لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ، أعلنت السلطات الصحية فى ألمانيا، أمس الخميس، تسجيل 195 ألف و572 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و116 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وقدرت الحالات النشطة بنحو 150 ألفا.

كما أكملت ألمانيا تطعيم 69.1% من سكانها، من بينهم 66.1% حصلوا على الجرعة كاملة.