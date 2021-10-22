سعر ومواصفات هاتف جوجل بكسل 6 برو google pixel 6 pro العملاق

في هذا المقال سوف نستعرض سعر ومواصفات هاتف Google Pixel 6 Pro والذي يُعد حلقة جديدة في سلسلة pixel، والتي تتكون من هذا الهاتف بالإضافة إلى هاتف Google Pixel 6 بنسخته العادية، كما أن الإصدارات الحديثة في هذه السلسلة قد جاءت بالكثير من التعديلات والمزايا في الشكل والتركيب الداخلي، وكذلك في الكاميرات والشاشة، وغيرها من المكونات. مواصفات هاتف Google Pixel 6 Pro مواصفات هاتف Google Pixel 6 Pro يتمتع هاتف Google Pixel 6 Pro بالمواصفات التالية: شاشة الهاتف حجم 6.71 بوصة، وهي LTPO AMO LED، ودقتها QHD+.

كما أنها محمية بطبقة Gorilla Glass Victus.

كذلك الهاتف يدعم وضعية Always-on display.

ويمتلك الهاتف معالج Google Tensor ذو ثمان أنوية 5نانومتر.

كما تبلغ مساحته التخزينية 128 جيجا بايت، بينمت المساحة الداخلية للتخزين تبلغ 12جيجا بايت رام

كذلك هناك نسخة بمساحة 256جيجا بايت، والتخزين الداخلي 12جيجا بايت رام

كذلك توجد نسخة ثالثة 256جيجا بايت مساحة داخلية للتخزين، مع 12جيجا بايت رام

بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية بدقة:

50ميجا بيكسل، وفتحة عدستها f/1.9 عدسة رئيسية.

48ميجا بيكسل، وفتحة عدستها f/3.5 عدسة تيلي فوتو

12ميجا بيكسل، وفتحة عدستها f/2.2 عدسة عريضة.

كما يدعم الهاتف تصوير الفيديو بالدقة 4K، ومعدل فريمز 60.

أيضًا يحتوي على فلاش ثنائي LED.

كذلك كاميرا أمامية 11.1ميجا بيكسل وعدسة بفتحة f/2.2.

أيضًا دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم.

بالإضافة إلى بطارية سعة 5003 مللي أمبير تدعم سرعة الشحن بقدرة 30 وات. مميزات هاتف Google Pixel 6 Pro مميزات هاتف Google Pixel 6 Pro يتميز هذا الهاتف بعدة مزايا منها ما يلي: دعم الشحن السريع.

كذلك إمكانية شحن البطارية نصف سعة خلال نصف ساعة.

أيضًا إمكانية الشحن اللاسلكي قدرة 23 وات.

كذلك وجود مستشعر بصمة بأداء رائع أسفل الشاشة.

أيضًا دعم مستشعر NFC.

كما أن صوتيات الهاتف ستيريو.

كذلك الكاميرات ممتازة.

كما يدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد 12.

بالإضافة إلى التصميم الرائع للهاتف، والذي صنع من الزجاج والألومنيوم.

كذلك الهاتف مقاوم للماء والغبار. عيوب الهاتف Google Pixel 6 Pro يُعاب على هاتف حوجل بيكسل 6 برو عدم وجود منفذ 3.5 مللي لسماعات الرأس.

كذلك لا توجد إمكانية تركيب ميموري خارجي للهاتف. سعر هاتف Google Pixel 6 Pro عيوب الهاتف Google Pixel 6 Proسعر هاتف Google Pixel 6 Pro تم الكشف عن سعر الهاتف عالميًا حيث بلغ سعره كالتالي: يبدأ السعر لأقل نسخة من الهاتف برامات 128 gb من 900 دولار، وهو ما يعادل بالمصري 14150 جنيه، وبالسعودي بلغ 3,375 ريال، كما أنه من المقرر الكشف عن سعر النسخ الأخرى من الهاتف بمجرد نزوله في بالأسواق قريبًا. الوسوم

في هذا المقال سوف نستعرض سعر ومواصفات هاتف Google Pixel 6 Pro والذي يُعد حلقة جديدة في سلسلة pixel، والتي تتكون من هذا الهاتف بالإضافة إلى هاتف Google Pixel 6 بنسخته العادية، كما أن الإصدارات الحديثة في هذه السلسلة قد جاءت بالكثير من التعديلات والمزايا في الشكل والتركيب الداخلي، وكذلك في الكاميرات والشاشة، وغيرها من المكونات. مواصفات هاتف Google Pixel 6 Pro مواصفات هاتف Google Pixel 6 Pro يتمتع هاتف Google Pixel 6 Pro بالمواصفات التالية: شاشة الهاتف حجم 6.71 بوصة، وهي LTPO AMO LED، ودقتها QHD+.

كما أنها محمية بطبقة Gorilla Glass Victus.

كذلك الهاتف يدعم وضعية Always-on display.

ويمتلك الهاتف معالج Google Tensor ذو ثمان أنوية 5نانومتر.

كما تبلغ مساحته التخزينية 128 جيجا بايت، بينمت المساحة الداخلية للتخزين تبلغ 12جيجا بايت رام

كذلك هناك نسخة بمساحة 256جيجا بايت، والتخزين الداخلي 12جيجا بايت رام

كذلك توجد نسخة ثالثة 256جيجا بايت مساحة داخلية للتخزين، مع 12جيجا بايت رام

بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية بدقة:

50ميجا بيكسل، وفتحة عدستها f/1.9 عدسة رئيسية.

48ميجا بيكسل، وفتحة عدستها f/3.5 عدسة تيلي فوتو

12ميجا بيكسل، وفتحة عدستها f/2.2 عدسة عريضة.

كما يدعم الهاتف تصوير الفيديو بالدقة 4K، ومعدل فريمز 60.

أيضًا يحتوي على فلاش ثنائي LED.

كذلك كاميرا أمامية 11.1ميجا بيكسل وعدسة بفتحة f/2.2.

أيضًا دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم.

بالإضافة إلى بطارية سعة 5003 مللي أمبير تدعم سرعة الشحن بقدرة 30 وات. مميزات هاتف Google Pixel 6 Pro مميزات هاتف Google Pixel 6 Pro يتميز هذا الهاتف بعدة مزايا منها ما يلي: دعم الشحن السريع.

كذلك إمكانية شحن البطارية نصف سعة خلال نصف ساعة.

أيضًا إمكانية الشحن اللاسلكي قدرة 23 وات.

كذلك وجود مستشعر بصمة بأداء رائع أسفل الشاشة.

أيضًا دعم مستشعر NFC.

كما أن صوتيات الهاتف ستيريو.

كذلك الكاميرات ممتازة.

كما يدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد 12.

بالإضافة إلى التصميم الرائع للهاتف، والذي صنع من الزجاج والألومنيوم.

كذلك الهاتف مقاوم للماء والغبار. عيوب الهاتف Google Pixel 6 Pro يُعاب على هاتف حوجل بيكسل 6 برو عدم وجود منفذ 3.5 مللي لسماعات الرأس.

كذلك لا توجد إمكانية تركيب ميموري خارجي للهاتف. سعر هاتف Google Pixel 6 Pro عيوب الهاتف Google Pixel 6 Proسعر هاتف Google Pixel 6 Pro تم الكشف عن سعر الهاتف عالميًا حيث بلغ سعره كالتالي: يبدأ السعر لأقل نسخة من الهاتف برامات 128 gb من 900 دولار، وهو ما يعادل بالمصري 14150 جنيه، وبالسعودي بلغ 3,375 ريال، كما أنه من المقرر الكشف عن سعر النسخ الأخرى من الهاتف بمجرد نزوله في بالأسواق قريبًا.

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