مولدوفا تقرر إعلان الطوارئ بسبب نقص الغاز الحاد

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، تقع الجمهورية السوفيتية السابقة بين رومانيا وأوكرانيا، ويقطنها زهاء 2.6 مليون نسمة. وانتهى عقد شراء الغاز بين مولدوفا وروسيا بنهاية سبتمبر الماضى، ووافقت شركة غازبروم على تمديده حتى نهاية أكتوبر الجارى.
وأشارت الوكالة إلى أن المفاوضات بين الجانبين لم تحرز تقدمًا كبيرًا حتى الآن. وقالت رئيسة وزراء مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا: "سوف نطلب من البرلمان والحكومة إعلان حالة الطوارئ"، لافتة إلى أن الوقود المتوافر حالياً "لا يكفى للتغلب على الوضع الراهن فى قطاع الطاقة".
ولم تحدد رئيسة الوزراء المصادر البديلة المحتملة التى سيتم اللجوء إليها للحصول على الغاز الطبيعى، إلا أنها أوضحت أن إعلان الطوارئ سيسمح للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة من الميزانية لشراء الكميات اللازمة من السوق.
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