نيجيريا: مقتل قائد داعش الإرهابى فى ولاية غرب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير، كان مالام باكو تولى قيادة تنظيم داعش الإرهابى فى إفريقيا مؤخرًا، بعدما أعلن الجيش عن وفاة القائد السابق للتنظيم الإرهابى أبو مصعب البرناوى، فى منتصف أكتوبر الجارى.

وفى تصريحات صحفية له، أمس الخميس، قال مستشار الأمن الوطنى فى نيجيريا، باباجانا مونجونو، إنه خلال أسابيع قليلة جرى توجيه صفعة كبيرة لقيادة التنظيم الإرهابى.

يذكر أن مقاتلى "داعش ـ ولاية غرب إفريقيا" انفصلوا عن جماعة "بوكو حرام" فى أغسطس 2016، وانخرطت الجماعتان الإرهابيتان فى قتال دموى بمناطق نيجيريا وغرب إفريقيا، ما تسبب فى وفاة ونزوح الآلاف من تلك المنطقة.