جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير، كان مالام باكو تولى قيادة تنظيم داعش الإرهابى فى إفريقيا مؤخرًا، بعدما أعلن الجيش عن وفاة القائد السابق للتنظيم الإرهابى أبو مصعب البرناوى، فى منتصف أكتوبر الجارى.
وفى تصريحات صحفية له، أمس الخميس، قال مستشار الأمن الوطنى فى نيجيريا، باباجانا مونجونو، إنه خلال أسابيع قليلة جرى توجيه صفعة كبيرة لقيادة التنظيم الإرهابى.
يذكر أن مقاتلى "داعش ـ ولاية غرب إفريقيا" انفصلوا عن جماعة "بوكو حرام" فى أغسطس 2016، وانخرطت الجماعتان الإرهابيتان فى قتال دموى بمناطق نيجيريا وغرب إفريقيا، ما تسبب فى وفاة ونزوح الآلاف من تلك المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيجيريا: مقتل قائد داعش الإرهابى فى ولاية غرب إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.