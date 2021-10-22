روسيا: لا حاجة للحوار مع الناتو وقرارنا بقطع العلاقات كان صائبًا

جدة - نرمين السيد - وفى إفادة صحفية، قال دميترى بيسكوف: "ما من حاجة للحوار فى ظل هذه الظروف، وإقرار حلف شمال الأطلسى مثل هذا المبدأ يؤكد ذلك مرة أخرى"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأضاف: "لم تكن لدى روسيا مطلقا أى أوهام عن حلف شمال الأطلسى. نعلم طبيعة هذا التحالف، لم يتشكل هذا التحالف من أجل السلام، لقد تم تصوره وتصميمه وإنشاؤه للمواجهة".

وأشارت الوكالة إلى أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسى وافقوا هذا الأسبوع، على خطة دفاع رئيسية جديدة لمواجهة أى هجوم روسى محتمل على جبهات متعددة، فى إعادة تأكيد على الهدف الأساسى للحلف، والمتمثل فى ردع موسكو على الرغم من التركيز المتزايد على الصين.

وكانت روسيا أعلنت قطع العلاقات مع الناتو قبل أيام من قرار الحلف، عندما قررت إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى الحلف، ومقر بعثته فى موسكو، فى أعقاب طرد ثمانية روس متهمين بالتجسس.