شحن جواهر فري فاير 2021 بطريقة شرعية والحصول على 1000 جوهرة بسهولة

شحن جواهر فري فاير 2021 لعبة فري فاير free fire من أكثر الألعاب التي تنجذب إليها الكثير من الناس وانتشرت بسرعة كبيرة في الآونة الأخيرة من هذا القرن، وهي لعبة مشوقة جدًا وجذابة لذلك يستخدمها العديد من الأشخاص حول العالم، يمكن الحصول على هذه اللعبة بالعديد من الطرق ولكن هناك طريقة سهلة يبحث عنها الكثير من الأشخاص وسوف أذكر في مقالي هذا طرق سهلة للحصول علي لعبة فري فاير free fire وأيضًا طرق لشحن الجواهر الخاصة بها بسهولة.

خطواتبطريقة شرعية

هناك العديد من الطرق التي تستخدم من قبل بعض الأشخاص لشحن جواهر فري فاير والحصول عليها ببساطة، ولكن هناك طريقة يمكن من خلالها شحن جواهر فري فاير بدون رقم هاتف والحصول على الجواهر بكل سهولة وإليكم هذه الطريقة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، ولكن يلزم القيام ببعض الخطوات التالية.

لكي تتمكن من شحن جواهر فري فاير بسهولة أول ما عليك القيام به هو تغيير حسابك الخاص إلى حساب أمريكي ويتم ذلك عن طريق عدة خطوات كما يلي وهذه من الطرق المفضلة لشحن جواهر فري فاير عن طريق id مصر.

كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى متجر بلاي الخاص بك وسوف تجد في أعلى الشاشة ثلاثة خطوط متوازية، عليك الضغط عليه والضغط على خيار يسمى الإعدادات ومنه أدخل على الإعدادات الخاصة بجوجل كروم، ومن ثم تغيير الحساب إلى حساب أمريكي والبلد أيضًا.

والآن يمكنك شحن فرى فاير بكل سهولة والحصول على المجوهرات.

طريقة سهلة للحصول علي فري فاير

يوجد العديد من الطرق التي يتم استخدامها للحصول علي فري فاير ولكن من أسهل الطرق التي يتم تحميل فرى فاير من خلالها هي طريقة الرابط، ويتم الحصول على رابط اللعبة من قبل الموقع الرسمي فرى فاير، وعند دخولك على الموقع الرسمي وإنشاء صفحة خاصة بكل تحصل على الرابط، وعند حصولك على الرابط تقوم بالضغط عليه فقط ويتم الحصول علي اللعبة بكل سهولة ويسر.