في وداع رائد التنوير.. جثمان حسن حنفي يطوف جامعة القاهرة

في سابقة هي الأولى من نوعها، تم الطواف بجثمان المفكر المصري الراحل حسن حنفي داخل حرم جامعة القاهرة، التي أفنى عمره بالتدريس لطلبتها.

وقد أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد صلاح الدين بالمنيل وسط القاهرة، عقب صلاة الجمعة، ثم حملت جثمان سيارة تحت الطلب وتوجهت به لحرم جامعة القاهرة حيث اصطف تلامذة الراحل وزملائه من أعضاء هيئة التدريس أمام القبة الرئيسية لجامعة القاهرة لاستقبال الجثمان والطواف به بين أروقه كليات الجامعة قبل دفنه بمقابر العائلة في مدينة نصر شرقي القاهرة.

وقال حاتم حنفي، نجل الفقيد، إن والده كان يعشق جامعة القاهرة ويحب التواجد فيها والتدريس لطلبتها، لذلك فضلت العائلة أن تكون الجامعة آخر مكان يتواجد فيه جثمانه قبل الدفن.

وتوفي المفكر الكبير حسن حنفي، مؤسس تيار اليسار الإسلامي، عصر الخميس، بعدما أدى دوره لسنوات بالتدريس في عدد من الجامعات العربية، وكان رئيسا لقسم الفلسفة بجامعة القاهرة، وله عدد من المؤلفات في فكر الحضارة العربية الإسلامية، وحاز على درجة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة السوربون برسالتي دكتوراة.

ونعى عدد كبير من رموز مصر ومفكريها الفقيد الراحل ومن بين من نعوه شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي غرد عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "رحم الله أ.د. حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، الذي قضى عمره في محراب الفكر والفلسفة، وزخرت المكتبات العربية والعالمية بمؤلفاته وتحقيقاته، وأذكر له مطالبته الغربَ والمستشرقين بإنصاف الشرق والحضارة الشرقية والقيم الإنسانية النبيلة.. رحم الله الفقيد، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكان حسن حنفي مهتما بقضية التراث والتجديد، وألف العديد من الكتب منها "نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط"، و"مقدمة في علم الاستغراب"، و "من الفناء إلى البقاء"، و"من العقيدة إلى الثورة"، و"اليسار الإسلامي"، ويعتبر صاحب مشروع فلسفي متكامل وأحد المفكرين العرب المعاصرين وله العديد من الإسهامات الفكرية في تطور الفكر العربي الفلسفي.