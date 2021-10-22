صلاح يجري وخلفه العشرات.. الكشف عن لغز الصورة الغريبة

انتشرت صور النجم المصري محمد صلاح، وهو يجري بشكل غريب في شوارع ليفربول، وخلفه أعداد من سكان المدينة، لكن لغز الصورة كشف عنه لاحقا.
وظهر نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهو يجري في شوارع ليفربول، مرتديا معطفا أزرقا رياضيا، بينما ظهر خلفه عدد من الشبان والشابات وهم يلاحقونه بالجري.
وكشفت مصادر محلية لاحقا، أن صلاح كان يصور إعلانا لشركة بيبسي للمشروبات الغازية، في شوارع ليفربول.
وظهر صلاح بعدها برفقة وكيل أعماله، الكولومبي رامي عباس، في شوارع الحي الصيني بمدينة ليفربول، حيث موقع التصوير.
يذكر أن صلاح وعباس يخوضان مفاوضات "حاسمة" مع إدارة ليفربول، من أجل توقيع عقد جديد براتب سنوي هو الأعلى بتاريخ النادي.
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