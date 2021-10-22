بولندا: اعتقال 14 شخصًا بتهمة تهريب مهاجرين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية البولندية "بى إيه بى"، قالت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندى، إن المعتلقين بينهم مواطنان ألمانيان كانا يقومان بنقل 34 مهاجرًا من العراق فى شاحنة صغيرة، مضيفة أن باقى المعتقلين ينحدرون من بولندا وسوريا وأوزبكستان ورومانيا وجورجيا وإيران.

وأكدت المتحدة البولندية بدء التحقيق مع الموقوفين بتهمة مساعدة المهاجرين وتحريضهم على عبور الحدود بشكل غير قانونى.

وتتهم وارسو رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بإحضار اللاجئين عمدًا من مناطق تجتاحها أزمات إلى حدود الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد رده على العقوبات الأوروبية بأن بلاده لن تمنع المهاجرين غير الشرعيين من استخدام أراضيها للعبور إلى الاتحاد الأوروبى.

وبحسب الوكالة، رصد حرس الحدود البولندى أكثر من 12 ألف محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانونى منذ بداية أكتوبر الجارى، وتم اعتقال 160 شخصًا يقومون بتهريب اللاجئين فى منطقة بودلاتشيا الحدودية.