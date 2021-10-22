صور- أول صلاة جمعة فى المسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا

جدة - نرمين السيد - أدت جموع المصلين بالمسجد الحرام، اليوم، صلاة أول جمعة بعد رفع الطاقة الاستيعابية، حيث عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوى على فتح 50 بابًا للدخول والخروج، إضافة إلى تهيئة جميع المصليات بالمسجد الحرام، وتقديم الخدمات والتسهيلات للمصلين والمعتمرين، حتى يؤدوا مناسكهم فى أجواء إيمانية آمنة.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كثفت الإدارة العامة للتوسعة الشمالية جهودها بعد الاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة، والتى تم تفعيلها بعد إزالة ملصقات التباعد الجسدى بين المصلين.

وبحسب الوكالة، أشرفت الإدارة على تعقيم وغسل وفرش المصليات وتعطير السجاد، وتوفير حافظات ماء زمزم المبارك، ووزعت أكثر من 50 ألف عبوه ماء زمزم على قاصدى المسجد الحرام فى جميع مواقع المسجد الحرام وساحاته.

كما تابعت الإدارة توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات فى عامة الأدوار المسموح لها بالصلاة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، فيما جرى تجهيز المكبرية وذلك بتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها و فرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره.

كما عملت الإدارة فى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، وفى كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات، وكذلك وفرت الرئاسة أكثر من 5000 عربة كهربائية وعادية لخدمة قاصدى المسجد الحرام، إضافة إلى تطبيق "تنقل" الذى من خلاله تقديم العربات قبل وبعد الاستخدام.