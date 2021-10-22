ضوابط تمويل عقاري من بنك الراجحي السعودي وما هي المستندات المطلوبة

أوضح بنك الراجحي ضوابط تمويل عقاري الذي يقدمه على موقع الرسمي الخاص به، كما يقدم البنك العديد من الميزات والخدمات المتنوعة في مجال القروض، ولكل تمويل شروطه الخاصة سواء كان شراء أرض أو شراء شقة أو فيلا، وتختلف قيمة التمويل حسب التمويل العقاري والمستندات المطلوبة، ويعتبر مصرف الراجحي من أهم وأكبر البنوك الإسلامية في الوطن العربي وتأسس البنك عام 1957، ويتمتع بسمعة طيبة بين المتعاملين، ولديه خبرة واسعة في المجال المالي، ويقدم أنشطة مختلفة مصرفية وتجارية، حيث يوفر المصرف مجموعة متنوعة من منتجات الرهن العقاري لتلبية احتياجاتك، سواء كنت ترغب في شراء عقار جديد ، أو ترغب في إعادة تمويل أو إعادة هيكلة التزاماتك الحالية المتعلقة بالتمويل العقاري، أو إذا كنت ترغب في شراء عقار استثماري.

ضوابط تمويل عقاري من بنك الراجحي

يوفر مصرف الراجحي مجموعة متنوعة من الطرق التمويلية المريحة للعملاء الجدد والقدامى، ويوفر كافة الحلول التي يحتاجها العملاء، ويوفر العملاء خدمات شراء الشقق والاستثمارات المتنوعة أو امتلاك السيارات، وفيما يلي شروط التمويل التي يجب على الأفراد العقاريين استيفاؤها:

تحتاج أولا إلى معرفة مقدار الأموال التي تريد الحصول عليها

يمكنك الحصول على مبلغ يعادل 58 ضعف راتبك

يجب أن يكون معدل الفائدة على التمويل 3.25% سنويا

مدة التمويل 30 عام وللتعرف على الشروط الكاملة نوصي بزيارة موقع مصرف الراجحي.

من أجل الحصول على تمويل عقاري يجب تقديم بعض المستندات وتشمل هذه المستندات نسخة من هوية العميل أو كتيب العائلة بشرط أن يكون الأصلي

يجب تقديم بعض المستندات وتشمل هذه المستندات نسخة من هوية العميل أو كتيب العائلة بشرط أن يكون الأصلي وجود وثيقة لتحويل راتب للعميل

وجود مستندات نقل صاحب العمل.

وحدات سكنية مسبقة الصنع مبني ذاتيا

تسريع التمويل الحالي

شراء وحدات قيد الإنشاء

تمويل القطاع الخاص

قروض الرهن العقاري المدعومة للعقار

تمويل المتقاعدين

دعم بيت وزود

تمويل العقارات الإيجارية

تمويل المرابحة العقاري

التعاون مع صناديق التطوير العقاري لتمويل شراء الفلل أو الشقق أو الأراضي، ولمزيد من المنتجات المختلفة يجب زيارة موقع بنك الراجحي أو الاتصال بخدمة العملاء.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تمويل بنك الأهليالمنتجات العقارية في بنك الراجحي