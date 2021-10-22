بقيادة "حاصد الأوسكار".. أوركسترا الفردوس في إكسبو 2020

سهرة فنية مميزة تنتظر زوار معرض "إكسبو 2020"، يوم السبت، إذ يُقام حفل موسيقي تقدمه أوركسترا الفردوس النسائية بقيادة الموسيقار العالمي إيه آر رحمان، الحائز على جائزتي أوسكار، ضمن فعاليات ختام "أسبوع الفضاء" بإكسبو.

وتستضيف حديقة "اليوبيل" بإكسبو هذا الحفل، الذي تقدم خلاله أوركسترا الفردوس مجموعة منوعة من المقطوعات الموسيقية الخلابة المستوحاة من عالم الفضاء، كتكريم لمستكشفي الفضاء الأوائل.

كما سيقدم الموسيقار العالمي إيه آر رحمان معزوفة خاصة وبألحان جديدة كليا لم تُسمع من قبل، وتحمل عنوان "الأمل"، وهو الاسم المستلهم من بعثة "الأمل" .. أول بعثة فضائية عربية تتجه لاستكشاف المريخ.

وقال إيه آر رحمان عن مشاركته في هذا الحفل: "معرفة المجهول هو نوع من السعي وراء الحياة، وعبر استكشاف الفضاء نحن نستكشف أنفسنا".

وأحد المعزوفات التي ستقدم خلال الحفل مستلهمة من الملحمة الفلسفية "هكذا تكلم زرادشت" للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه.

بالإضافة إلى مجموعة من الألحان الموسيقية الخاصة بعدد من الأفلام الكلاسيكية التي تدور حول الفضاء، مثل "حرب النجوم" و"إي تي" و"مغامرة على الأرض" ومقطوعة "بلاديو" لكارل جينكينز، والسيمفونية الخامسة لبيتهوفن.

وتتألف أوركسترا الفردوس والتي عُيّنت ياسمينا صبّاح مايسترو لها، من موسيقيات يتراوح مستواهن بين المتوسط وشبه الاحترافي، من 23 جنسية مختلفة وبأعمار تتراوح من 16 إلى 51 عامًا.

يُشار إلى أن أوركسترا الفردوس شاركت في حفل افتتاح "إكسبو 2020".