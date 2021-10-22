العراق: تدمير وكر وقتل إرهابى فى سلسلة جبال قره جوغ

جدة - نرمين السيد - وقال يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الجمعة - "إنه بناء على معلومات استخبارية من شعبة استخبارات الفرقة 14، تم تدمير وكر وقتل أحد الإرهابيين فى سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع قيادة عمليات ‫كركوك‬".

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