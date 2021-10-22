للحصول على وحدة سكنية أو مساعدة مالية فورية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ورابط التسجيل

تقوم المؤسسات الخيرية بتقديم الخدمات والمساعدات المالية وغيرها من المساعدات الكثير من المؤسسات ولكن تعتبر مؤسسة الوليد من أكثر المؤسسات في العالم عامة وفي المملكة خاصة حيث تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من أشهر المؤسسات الخيرية في المملكة، التي تسعى لمساعدة الراغبين في إمتلاك سيارة للعمل عليها ومنزل للإقامة به او وحدة سكنية لاقامة وزواج شاب محتاج الإعانة، وذلك عبر المساعدات التي يتم الحصول عليها من قبل المواطنين الراغبين في التبرع للغير، ولا يقتصر دور مؤسسة الوليد للإنسانية على تقديم هذه الخدمات فقط، بل أنها تعمل على تسهيل حياة فئات عديدة بالمجتمع السعودي وغيره من المجتمعات العربية، ويتم ذلك من خلال عدة أشياء، منها مساعدة المطلقات والأرامل على تحمل مصاريف المعيشة،ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح شروط التسجيل ورابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للتمكن من الحصول على مساعدة أو تقديم تبرع وسوف نوضح خطوات التسجيل بالمؤسسة والمساعدات التي يمكن الحصول عليها من المؤسسة.

تأسست المؤسسة عام 1996 وكانت تسمى بـ”المملكة” وفي عام 2009 حصلت على اسمها الحالي.

كانت المؤسسة تساهم في مساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية.

تسعى لدعم الأشخاص الذين يبحثون عن عمل لتحسين مستوى المعيشة.

تقدم مساعدات إلى المرأة المطلقة والأرملة.

يجب أن يزيد دخل الأسرة التي ترغب في الحصول على الدعم عن 3 آلاف ريال سعودي شهريًا. يجب عدم أمتلاك المتقدم للدعم عقار أو سيارة. يجب تقديم تعهد على عدم بيع السيارة التي سيتم الحصول عليها من قبل مؤسسة الوليد بن طلال. تقديم تعهد بعدم بيع الوحدة السكنية التي سيحصل عليها الشخص من المؤسسة. التقديم في مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال يتم مرة واحدة.

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال. الضغط على خانة تسجيل جديد الموجودة أعلى يمين الشاشة. إدخال الاسم الرباعي ورقم الهوية. كتابة البريد الإلكتروني وكتابته مرة أخرى للتأكيد. تسجيل رقم الجوال وكلمة المرور وتأكيدها. تفعيل حساب تويتر، ثم الضغط على تسجيل الدخول. إدخال الاسم ورقم المرور للتقديم على المساعدة. الضغط على خانة تعبئة طلب جديد. تحديد نوع الطلب “مسكن – سيارة”. إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة بالكامل. الإجابة على الأسئلة التي سيتم ظهورها، مثل الحالة الاجتماعية والوضع السكني. تقديم المساعدات السابقة التي تم الحصول عليها من قبل الحكومة أو مؤسسة الوليد بن طلال. تقديم الحالة الاقتصادية لصاحب الطلب. ستظهر شاشة جديدة تؤكد تقديم الطلب بنجاح وأنه سيتم التواصل مع طالب المساعدة في أقرب وقت.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

عدم وجود مخالفات مرورية سابقة على مقدم الطلب.

عدم الحصول على دخل شهري أكثر من 3 آلاف ريال سعودي.

معلومات عن مؤسسة الوليد بن طلال:شروط الحصول على دعم مؤسسة الوليد للإنسانية:خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال:شروط الحصول على سيارة: