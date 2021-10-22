منصة سلفة تعلن عن سلفة سريعة في 15 دقيقة تصل إلى 5000 ريال سعودي

مازال منصة سلفة من أكثر المنصات بحثاً في المملكة العربية السعودية من قبل الفئات المستفادة، فقد استقبلت المنصة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدد من الاستفسارات من الأشخاص المستفيدين، وكان هذه التساؤلات حول إمكانية الحصول على مبالغ نقدية على هيئة سلفة، حيث تمنح المنصة سلفة مالية تصل إلى 5000 ريال سعودي بشكل فوري وسعودي في أقل من 15 دقيقة، علماً بأن هذا التمويل يتم بدون تحويل الراتب وموافق لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كيفية التسجيل في منصة سلفة للحصول على سلفة سريعة، وشروط الحصول على التمويل الشخصي.

تمويل منصة سلفة:

يتميز منصة سلفة بمنح كافة الأشخاص المستفيدين بأن هذا التمويل من أسرع وأسهل التمويلات في المملكة العربية السعودية، فبعد زيادة عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول الحصول على تمويلات بسهولة دون مواجهة أي من المشاكل، ومن خلال هذا المقال نعرض مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفة.

أن تكون أحكام منصة سلفة تتوافق بشكل كامل مع أحكام الشريعة الإسلامية

إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب

الحصول على التمويل بشكل سريع في أقل من 15 دقيقة

تحديد المدة التي يمكن من خلالها السداد وذلك من خلال الاتفاق بين كلا الطرفين

إمكانية الحصول على هامش ربحي تنافسي

تتم الإجراءاتبشكل سريع وبسيط أي كانت احتياجت الشخص المستفيد

الدخول على الرابط الرسمي على منصة سلفة اختيار أيقونة التمويل الشخصي اختيار أيقونة اطلب التمويل الآن إدخال كافة البيانات المطلوبة عند الدخول تكتفي البيانات في (رقم الهوية – رقم الجوال – البريد الإلكتروني – كلمة المرور). الموافقة على المعلومات والشروط والأحكام اختيار أيقونة استكمال التسجيل

مميزات تمويل منصة سلفة وشروطها:كيفية التسجيل في تمويل منصة سلفة:

ومن الجدير بالذكر أن منصة سلفة تتيح إمكانية السداد لمبلغ القروض الذي يتم الحصول عليه، حيث يتم السداد بالاتفاق مع المنصة وذلك من خلال تحديد مبلغ التمويل، وتحديد فترة السداد (بالشهور)، ثم الضغط على أيقونة اطلب التمويل الان.