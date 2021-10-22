المجلس العسكرى يعلن التشكيل الوزارى فى غينيا

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قال متحدث باسم المجلس العسكرى عبر التلفزيون الرسمى فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إن الضابط السابق بالجيش أبو بكر صديقى كامارا عُين وزيرًا للدفاع، وكان يشغل منصب رئيس الأركان بوزارة دفاع كوندى فى السابق، ثم انتقل لمنصب سفير غينيا فى كوبا.
كما أعلن المجلس تعيين بشير ديالو، الملحق العسكرى السابق فى الجزائر، وزيرًا للأمن، ولوهوبو لامة، وهو مدير سابق للتجارة الخارجية، وزيرًا للبيئة، وعبد الرحمن سيخى كامارا أمينًا عامًا للحكومة، بعد أن كان مستشارا لهذا المنصب.
وبحسب الوكالة، يبذل المجلس العسكرى محاولات دؤوبة لطمأنة المستثمرين والمانحين والقوى الإقليمية، مؤكدًا أن الإطاحة بكوندى الشهر الماضى، لم تكن سوى إجراء وحيد هدفه التخلص مما يصفه بالنخبة الفاسدة، وإنه لا يطمح للبقاء فى السلطة.
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