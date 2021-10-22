صندوق التنمية العقارية السعودي يدعم لمستفيدي سكني يتجاوز 30 مليار ريال سعودي

صندوق التنمية العقارية السعودي أوضح علي أن حزمة من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، بجانب “المستشار العقاري” الخاص بصندوق التنمية العقارية، إضافة إلى الممكنات، والخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين بنسبة قد تصل إلى 100% حيث أن هذا يسعى إلى تبسيط، وتسهيل خطوات المستفيد لكي يتملك المسكن الملائم، ولذلك الهدف من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان السعودي لرؤية المملكة العربية السعودية في 2030م ولذلك تم الايضاح على أن رفع نسبة تملك الأسر السعودية بنسبة مئوية تصل إلى 70%.

بالإضافة إلى ذلك أن التوصيات التمويلية والسكنية المقدمة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية ارتفعت في الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى حوالي 18% في العام الجاري 2021م وهذا مقارنة بما تم تحقيقه في العام الماضي 2020م نتيجة ثقة المستفيد بما يقدمه صندوق التنمية العقارية السعودي من برامج، ومبادرات.

وقد تجد الإشارة إلى أن الشراكة الفعالة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص والحلول الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين، وهذا لكي يتم تسهيل وتبسيط وتطوير تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، حيث أن صندوق التنمية العقارية يوفر تطبيق الأجهزة الذكية كمنصة إلكترونية للمستفيدين، ولذلك هذا يوفر الوقت والجهد.

ومن الجدير بالذكر أن المستفيد يحصل من ذلك حوالي 5 توصيات تمويلية وسكنية لمستفيدي، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج صندوق التنمية العقارية السعودي، وتطبيق سكني للأجهزة الذكية، في الفترة الأخيرة أكد صندوق التنمية العقارية السعودي عن إيداع 747 مليون ريال سعودي في حسابات المستفيدين والمستفيدات من مستفيدي برنامج سكني من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أعلن الرئيس التنفيذي الخاص ببرنامج صندوق التنمية العقارية السعودي على أن إجمالي الدعم لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، حيث أن إجمالي ما أودع في حسابات المستفيدين من برنامج سكني، وهذا إعلان برنامج التحول في شهر يونيو عام 2017م وهذا يتجاوز 30.3 مليار ريال سعودي.

صندوق التنمية العقارية السعودي استمر في دعم القروض العقارية السعودي وهذا ضمن برنامج سكني للمستفيدين بشكل شهري، على أن يكون موعد الصرف يوم 24 من كل شهر ميلادي، وهذا ما يحققه مستهدفات برنامج الإسكان السعودي وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم رؤية المملكة في 2030م ولذلك يهدف إلى ذلك نسبة رفع تملك الأسر السعودية للمسكن بنسبة مئوية قد تصل إلى 70% نهاية 2030م.