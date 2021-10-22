الصور تظهر حجم "الصدمة" على بولدوين بعد "حادث القتل"

أظهرت صور حجم "الصدمة" على الممثل الأميركي أليك بولدوين، بعد إطلاقه النار بالخطأ على مديرة التصوير في موقع فيلم سينمائي.

وكان الممثل المخضرم أليك بولدوين قد قتل بالخطأ مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، كما أصاب المخرج جول سوزا، باستخدام مسدس احتوى على طلقة نارية حقيقية بالخطأ.

وظهر بولدوين في صور انتشرت على وسائل الإعلام الأميركية، وهو في حالة صدمة كبيرة، خارج مركز الشرطة، بعد الحادث بلحظات.

وظهر بولدوين في صورة أخرى وهو يقوم باتصال هاتفي، بينما بدا منهارا وفي حالة يرثى لها.

كما ظهر في صورة أخرى، وهو على جانب الطريق، محنيا رأسه للأسفل، بعد تأكيد وفاة مديرة التصوير هاليانا هاتشينز.

وفي بيان على حسابه بموقع تويتر، قال بالدوين: " لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بحب عميق".

وأضاف: "أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة لفهم كيف حدثت هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم لزوجها وابنها وكل من عرفها وأحبها".

ولا تزال السلطات الأميركية تحقق في الواقعة المؤلمة، التي هزت عالم هوليوود يوم الخميس.