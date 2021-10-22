الأمم المتحدة تعلق رحلاتها إلى عاصمة إقليم تيجراى الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية علقت جميع الرحلات بعدما اضطرت طائرة تقل 11 راكبا لإلغاء الهبوط فى مطار مدينة مقلى.

وأضاف دوجاريك، أن رحلة للخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أديس أبابا حصلت على تصريح بالهبوط من السلطات الاتحادية، لكنها "تلقت تعليمات بعدم الهبوط من برج مراقبة مطار مقلى".

وتابع: أن" الطائرة عادت بسلام إلى العاصمة الإثيوبية، مضيفا أن وكالات الأمم المتحدة "تراجع بعناية ملابسات" ما حدث.