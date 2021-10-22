كوسوفو: سنطرد دبلوماسيين روسيين موجودين فى بريشتينا

جدة - نرمين السيد - وحسمبا نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، كتبت عثمانى على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة أنه وبناء على طلبها، أعلنت وزارة خارجية كوسوفو عن أن دبلوماسيين اثنين فى مكتب السفارة الروسية فى صربيا يعملان بشكل دائم فى بريشتينا، هما شخصان غير مرغوب فيهما.

وقالت: "إن هياكل جمهورية كوسوفو حازمة فى مكافحة التأثير الضار لروسيا الاتحادية وأدواتها التابعة لها فى المنطقة، والتى تعمل على تدمير إنجازاتنا وإنجازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى".

وكتبت عثمانى على فيسبوك "سنواصل التعاون الوثيق مع حلفائنا الأمريكيين والأوروبيين لمنع كوسوفو ومنطقتنا فى أن تصبح ضحية لطموحات روسيا المزعزعة للاستقرار".