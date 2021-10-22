جدة - نرمين السيد - وحسمبا نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، كتبت عثمانى على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة أنه وبناء على طلبها، أعلنت وزارة خارجية كوسوفو عن أن دبلوماسيين اثنين فى مكتب السفارة الروسية فى صربيا يعملان بشكل دائم فى بريشتينا، هما شخصان غير مرغوب فيهما.
وقالت: "إن هياكل جمهورية كوسوفو حازمة فى مكافحة التأثير الضار لروسيا الاتحادية وأدواتها التابعة لها فى المنطقة، والتى تعمل على تدمير إنجازاتنا وإنجازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى".
وكتبت عثمانى على فيسبوك "سنواصل التعاون الوثيق مع حلفائنا الأمريكيين والأوروبيين لمنع كوسوفو ومنطقتنا فى أن تصبح ضحية لطموحات روسيا المزعزعة للاستقرار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوسوفو: سنطرد دبلوماسيين روسيين موجودين فى بريشتينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.