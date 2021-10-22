السجن 20 سنة لرجل اغتصب عشرات النساء فى غابة قرب باريس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، حكمت محكمة الاستئناف الجنائية فى باريس على عيسى زرواطى بالعقوبة عينها المفروضة فى محكمة البداية فى أكتوبر 2020، لاعتدائه بين 1995 و2000 على أكثر من ثلاثين امرأة فى غابة سينار الشاسعة فى منطقة إيسون على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق باريس.

وزرع "مغتصب غابة سينار" كما سمّته الصحافة، الرعب على مدى خمس سنوات بين المتنزهات فى المكان.

وكان الرجل يرتدى باستمرار خوذة مخصصة لركوب الدراجات النارية حتى خلال اعتداءاته الجنسية، كما كان يلفت انتباه المارة من خلال ادعائه حصول عطل فى دراجته.

وتم التأكد من هوية الرجل من خلال مطابقة عينات من الحمض النووى عُثرت على نصف ضحاياه.

وكان عيسى زرواطى، وهو رب عائلة عادى يكسب رزقه من المهن البسيطة، قد أوقف سنة 2015 على خلفية 34 قضية اغتصاب ومحاولة اغتصاب واعتداء جنسى مع أسباب مشددة للعقوبة، إذ كانت بعض الضحايا حوامل أو مسنّات وتعرّضن أحيانا للتهديد بالسلاح.

وكان الادعاء طلب السجن عشرين عاما، متمسكا بـ"الدليل الدامغ" للحمض النووى.