ميركل تهنئ رئيسة الحكومة التونسية على توليها المنصب الجديد

جدة - نرمين السيد - واعتبرت ميركل تولى امرأة منصب رئيس الحكومة لأول مرة فى تونس والعالم العربى أمرًا مشجعًا، مشيرة إلى أن حكومة بودن تواجه تحديات كبيرة.
وأشارت ميركل إلى أنه منذ ثورة 2010، حققت تونس إنجازات ديمقراطية مهمة تربط البلاد بشكل وثيق بألمانيا وأوروبا، كما أعربت عن أملها فى أن تنجح تونس أكثر فى ترسيخ وتعزيز هذه الإنجازات واحترام الحقوق والحريات الأساسية والتعددية فى المجتمع.
وأكدت أن محاربة الفساد ودعم سيادة القانون والإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية تعد مهاما تتطلب الصبر والمثابرة وكذلك الشفافية والحوار والتعاون.
وأعربت ميركل عن استعداد الحكومة الألمانية لمواصلة دعم تونس الديمقراطية كشريك وثيق فى طريقها كما تمنت القوة والثقة والنجاح فى المهام التى تنتظر بودن.
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