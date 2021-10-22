رابط مباشر دخول عبر منصة مدرستي “madrasati “ للطالب والمعلم

منصة مدرستي الإلكترونية أصبحت حديث المواقع تلك الفترة حيث يبحث عنها عدد كبير من الطلاب والمدرسين من أجل تسجيل الدخول والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع لكليهما، مدرستي من المنصات الإلكترونية التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية منذ انتشار الفيروس المستجد والذي أثر سلباً على سير العملية التعليمية بشكل مباشر بين الطلاب والمعلمين في المدارس لذا كان لابد من إطلاق الدراسة اون لاين عبر هذه المنصة الإلكترونية.

حرصت وزارة التعليم السعودية وبذلت كافة جهودها من أجل استكمال العام الدراسي السابق للطلاب بكافة المراحل الدراسية التعليمية حيث ساعدت madrasti على الدراسة الكترونياً من المنزل من دون أن يضطر الطالب إلى الذهاب للمدارس حيث تم منع الازدحام والتكدس في كافة أنحاء الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس المستجد.

لابد من حرص أفراد العملية التعليمية بكافة المراحل على سير العملية التعليمية عبر المنصة من خلال شبكة الإنترنت والاستفادة من الخدمات التعليمية التي تطرحها المنصة لكليهما كشرح الدروس من خلال عدد كبير من المدرسين للمراحل المختلفة كما ويمكنهم حل الواجبات المنزلية وإجراء الاختبارات من أجل تحديد مدى الفهم والمستوى العام للطالب وكذلك قياس مدى نجاح نظام التعليم عن بعد عبر موقع مدرستي الإلكتروني.

هناك بعض الخطوات البسيطة كي يقوم المعلم والطالب وولي الأمر من تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي 1443 من خلال الخطوات التالية: