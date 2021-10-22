أخبار اليمن : 215 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

215 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 215 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح، و41 خرقاً بقصف مدفعي، و132 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارتين للطيران التجسسي، وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء عدد من المديريات.