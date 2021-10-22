مجلس الأمن الدولى يهنئ العراق على نجاح عملية الانتخابات البرلمانية المبكرة

جدة - نرمين السيد - هنأ مجلس الأمن الدولى، اليوم الجمعة، العراق بنجاح عملية الانتخابات البرلمانية المبكرة فى البلاد، مؤكدًا دعمه لحكومة العراق والتزامه باستقلاله وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.





ورحب المجلس، فى بيان نقلته قناة (الإخبارية العراقية)، بالتقارير الأولية التى تفيد بأن الانتخابات المبكرة سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التى سبقتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة.

وأثنى البيان على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات سليمة من الناحية الفنية، وعلى تحضيرات الحكومة للانتخابات ومنع العنف فى يوم الانتخابات، وكذلك على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامى) لتقديمها المساعدة الفنية للمفوضية وتوفير فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة يوم الانتخابات الذى طلبته الحكومة لتعزيز العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية.

وأعرب البيان عن أسفه للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وموظفى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب آخرين، داعيًا جميع الأطراف ذات الصلة للتحلى بالصبر والالتزام بالجدول الزمنى الانتخابى، مشددًا على أن أية خلافات انتخابية قد تنشأ يجب حلها سلمياً من خلال الطرق القانونية المعمول بها.

وأعرب عن تطلعه لتشكيل حكومة شاملة تمثل إرادة الشعب العراقى ومطالبه وترسخ للديمقراطية، بعد التصديق على النتائج، مؤكدًا دعمه لجهود حكومة العراق لتحقيق إصلاحات جادة وتشجيع الحوار السياسى الشامل الذى يهدف إلى تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقى للتصدى للفساد، وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية، وتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتحسين الحكم، وتعزيز مؤسسات الدولة لتتمتع بالحيوية والاستجابة.