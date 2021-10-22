رئيسة المفوضية الأوروبية: ارتفاع أسعار الطاقة وضع عالمى يثير القلق

جدة - نرمين السيد - وأضافت فون دير لايين - خلال مؤتمر صحفى بمقر الاتحاد الأوروبى بالعاصمة البلجيكية "بروكسل" - أن الوضع "يحمل دروسًا" يجب تنفيذها، موضحة أنه "على المدى القصير هناك حاجة إلى دعم الفئات الضعيفة من المستهلكين والأعمال المعرضة بشدة للضرر"، وهو ما يفعله بالفعل الدول الأعضاء بالتكتل، التى من بينهم نحو 20 دولة اتخذت إجراءات أو أعلنت اتخاذ إجراءات بشأن هذا الصدد.

أما على المدى المتوسط والبعيد، فأشارت إلى أن المسئولين سيعملون على اتخاذ خطوات إضافية من أجل زيادة المرونة والاستقلالية، وأنه تم الموافقة على بحث كيفية إنشاء احتياطى استراتيجى للغاز، وأيضًا بحث إمكانية الشراء المشترك، كما أنه سيتم تكثيف جهود التواصل مع ممولين مختلفين بهدف التنوع، وسيتم العمل على الترابط.

ونوهت بأنه سيتم تقييم أداء أسواق الغاز والكهرباء وسيتم الإعلان عما سيتم التوصل إليه فيما يخص هذا الصدد فى وقت لاحق العام الجارى عندما يُدرج الموضوع على أجندة المجلس الأوروبى.

وأكدت فون دير لايين الحاجة إلى مزيد من الطاقة المتجددة النظيفة، لاسيما مع الانخفاض بصورة كبيرة لسعر إنتاج الطاقة المتجددة التى تعد فى الوقت الحالى أرخص بـ 10 مرات مما كانت عليه قبل عقد، من بينها طاقة الرياح التى تعد متقلبة لكنها أرخص بـ 50 بالمائة مما كانت عليه قبل عقد، كما أنها خالية من الكربون.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين إن القمة الأوروبية الأرخيرة ناقشت الوضع الحرج فى أفغانستان، وحاجة الشعب الأفغانى الماسة فى الوقت الحالى إلى الغذاء والمياه والمأوى وإمكانية وصول الرعاية الصحية لكل شخص.

وأشارت إلى أن أوروبا تتولى منصبًا قياديًا فيما يتعلق بجهود التضامن العالمية المتعلقة بأفغانستان، معلنة أنها قدمت حزمة من المساعدات لأفغانستان بقيمة مليار يورو مع تحديد الأولوية للاحتياجات الإنسانية.

كما شددت على الحاجة إلى التأكد من أنه يتم دعم النازحين الأفغان داخليًا أو فى الدول المجاورة، مؤكدة أن ذلك ما يدعمه الاتحاد الأوروبى.

أما عن قضية الهجرة، فوصفتها بـ "الرئيسية" خلال المناقشات، معربة عن قلق القادة البالغ إزاء الوضع على الحدود البيلاروسية، وأن الأشخاص التى يستغلها رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، هم ضحايا ويجب مساعدتهم، وأنه لا يجب استغلال حياة أى شخص من أجل قضايا سياسية.