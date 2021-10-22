قرضك خلال 15 دقيقة فقط بدون تحويل الراتب وبأقساط مجدولة وميسرة

قرضك خلال 15 دقيقة فقط بدون تحويل الراتب ، أحد عروض القروض الميسرة التي توفر للعملاء مبالغ تمويلية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين بالمملكة ، وذلك من خلال شروط سهلة ومتطلبات بسيطة ، وقد وفرت منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع وطارئ ، بأقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، كما أتاحت منصة سلفة الإلكترونية الفرصة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً ، للاستفادة من تمويل سلفة بأقل راتب شهري وأسهل الشروط.

قرضك خلال 15دقيقة فقط بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، والتي تقدم منتجات التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحت رقابة البنك المركزي ، كما توفر منصة سلفة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد أتاحت منصة سلفة الإلكترونية للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالدخول علي رابط تمويل منصة سلفة ، وإنشاء حساب جديد ، وملئ نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، ولا يشترط أن يقوم العميل بالذهاب إلى أحد مكاتب منصة سلفة داخل المملكة العربية السعودية ، للتقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة.

قامت منصة سلفة الإلكترونية بتصميم التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

قرض منصة سلفة الإلكترونية بهامش ربح تنافسي.

موظف القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة ، يمكنهم الاستفادة من تمويل منصة سلفة بأقل راتب شهري.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب لتحويل راتبه الشهري ، للاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية.

تقدم منصة سلفة الإلكترونية للعملاء من خلال هذا التمويل ، مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي.

تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة بالمملكة.

إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ السلفة علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة.

موافقة سريعة خلال 15 دقيقة وفقط على طلب التمويل الشخصي.

يحب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة. عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة لاستكمال إجراءات الطلب. الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي. مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يشترط ألا تقل عن 3 أشهر للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية. أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 6 أشهر.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونيةالشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية