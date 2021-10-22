قمة الأسبوع التاسع| مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي المواعيد والقنوات الناقلة

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2021/2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء الأحد المقبل 24 أكتوبر 2021 ، ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة والتي تجمع الشياطين الحُمر والريدز، في قمة مباريات الأسبوع التاسع من البريميرليج .

في السطور القادمة، سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة ، ووضعية الفريقين في جدول البطولة الإنجليزية هذا الموسم، إلى جانب تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وليفربول .

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

بجانب الكلاسيكو الإسباني ، يقام في مدينة مانشستر الإنجليزية كلاسيكو إنجليزي مميز، يجمع الشياطين الحمر والريدز ، وهي مواجهة لا تقل قوة وأهمية عن قمة الريال والبارسا، وربما أكثر قياسًا بحجم وأثمان النجوم في فرق البريميرليج .

نبدأ مع أصحاب الأرض والضيافة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، الذي يحتل المركز السادس في جدول البطولة الإنجليزية بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة، برصيد 14 نقطة وصافي (6) نقاط، يفصله عن تشيلسي المتصدر 5 نقاط فقط.

وخلال 8 مباريات، نجح الشياطين الحمر في الفوز بـ4 مباريات على حساب ليدز يونايتد (5-1) ووولفرهامبتون (1-0) إضافة إلى نيوكاسل يونايتد (4-1) ووست هام يونايتد (2-1).

غير أن المان يونايتد تعادل في مباراتين بنتيجة واحدة (1-1) مع كلًا من ساوثهامبتون وإيفرتون، قبل أن يتلقى خسارة واحدة في مواجهة ليستر سيتي (2-4).

على الجانب الآخر، يحتل نادي ليفربول الإنجليزي وصافة الجدول برصيد 18 نقطة وصافي (16) هدفًا، يفصله عن حامل لقب دوري أبطال أوروبا نقطة واحدة.

وبسجل فريد خالي من الهزائم هذا الموسم، تمكن الريدز من الفوز في 5 مواجهات أمام نوريتش سيتي وليدز يونايتد وكريستال بالاس بنفس النتيجة (3-0) بالإضافة إلى بيرنلي (2-0) وواتفورد (5-0).

وتعادل الليفر في 3 مباريات مع البلوز (1-1) وبيرنتفورد (3-3) و مانشستر سيتي (2-2).

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد

منذ انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمسماها الجديد في عام 1992، جمعت 58 مواجهة الريدز والشياطين الحمر .

هذا إلى جانب مواجهات تاريخية أخرى جمعت الناديين العريقين، في بطولات درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي والكأس الدولية للأبطال وكذلك الدوري الأوروبي .

ويمتلك المان يونايتد أفضلية تاريخية بأكبر عدد مرات للفوز في المواجهات بـ28 انتصارًا، فيما حقق الليفر الفوز في 16 مباراة، وحسم التعادل 14 مواجهة جمعت الفريقين.

على مستوى الأهداف المسجلة، أحرز الشياطين الحمر 79 هدفًا واستقبل مرماهم 68 هدفًا.

وكان أكبر فوز تحقق في مواجهات الفريقين، من نصيب مانشستر يونايتد الذي فاز بنتيجة (4-0) وذلك في إياب موسم 2002/2003.

أما عن أكبر انتصار للريدز فكانت بنتيجة (4-1) والذي تحقق في إياب موسم 2008/2009.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تقام مواجهة الكلاسيكو الإنجليزي ، مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت إنجلترا، الثانية والنصف ( 2:30 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ، فقد أسند الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المهمة للدولي الإنجليزي أنتوني تايلور.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية ببث أحداث المباراة عبر فضائية beIN Sports 1 HD Premium إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect وكذلك قنوات Sky Sports Main Event UK و Diema Sport 2 HD و Sky Sports Premier League UK.

وحول معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد فلم تُعلن الشبكة القطرية الرياضية عن المعلق الرياضي المخصص للقاء بعد.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة ، وموقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي إضافة إلى تاريخ لقاءات مانشستر يونايتد وليفربول عبر الكلاسيكو الإنجليزي في البريميرليج .