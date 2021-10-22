أخبار اليمن : استعدُّوا.. موجة برد تضرب 7 محافظات يمنية

استعدُّوا.. موجة برد تضرب 7 محافظات يمنيةتوّقع المركز الوطني للأرصاد طقساً صحواً وبارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز، في نشرته الجوية، أن الطقس في المرتفعات الجبلية صحو وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات: البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة وأجزاء من إب والضالع.

وأشار إلى تكوّن خلايا متفرّقة من السُّحب الركامية المُمطرة على أجزاء متفرِّقة من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية المحاذية للساحل الغربي وباب المندب، في فترة ما بعد الظهر، ومن المحتمل تشكُّل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية المحاذية للساحل الغربي، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهاراً، مثيرة للأتربة والغبار.

وذكر المركز أن الطقس في المناطق الساحلية صحوٌ إلى غائم جزيئاً مع احتمال تكوّن السُّحب الركامية الممطرة على أجزاء من الساحل الغربي والمرتفعات المقابلة له، وقد يتكون الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية أثناء الليل والصباح، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة على باب المندب.

وفي المناطق الصحراوية، سيكون الطقس صحواً وجافاً بوجه عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار لتصل أقصى سرعة لها 20 عقدة، مثيرة للأتربة والرّمال، في حين سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحواً إلى غائم جزئياً، ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين، في المرتفعات الجبلية لمحافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة وأجزاء من إب والضالع، من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر.