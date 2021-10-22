إصابة 11 مدنيا فى ضربة جوية للجيش الإثيوبى على تيجراى

جدة - نرمين السيد - وتأتى رابع أيام الضربات الجوية على مدينة ميكيلى مع تصاعد المعارك جنوبا فى منطقة أمهرة، وقالت المتحدثة باسم الحكومة بيلين سيوم إن الضربات الجوية الجمعة استهدفت مركز تدريب تستخدمه جبهة تحرير شعب تيجراى. وقال سكان تحدثت إليهم وكالة "فرانس برس" إن الغارة أصابت حقلا، وأدت وفق أحدهم إلى احتراق أعلاف للماشية. وتخوض الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء آبى أحمد حربا مدمرة منذ نحو عام فى منطقة تيجراى شمال البلاد. وأرسل آبى الجيش الفيدرالى فى 4 نوفمبر 2020 لإطاحة سلطات المنطقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراى بعد أن اتهمها بشنّ هجمات ضد قواعد عسكرية. وشنت القوات الجوية الإثيوبية غارتين الاثنين على ميكيلى عاصمة الإقليم، قالت الأمم المتحدة إنها قتلت ثلاثة أطفال وأصابت عددا من الأشخاص بجروح. والأربعاء قصفت مخابئ أسلحة تابعة لجبهة تحرير شعب تيجراى فى ميكيلى وبلدة أغبى التى تبعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب. وأفاد مسؤول فى مستشفى لوكالة "فرانس برس" بأن هجوم الأربعاء فى ميكيلى أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بينهم امرأة حامل.

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