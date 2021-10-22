تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر في الأردن الأحد المقبل

دوت الخليج :- قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخميس، إن دائرة الإحصاءات ستبدأ بتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر في الأردن الأحد المقبل.

وأضافت الوزارة : أن تنفيذ المسح سيستمر لمدة عام، حيث سيمكن دائرة الإحصاءات من تحديد نسب الفقر والإنفاق للأسر.

كما يساعد تنفيذ المسح على دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وفق الوزارة.

وانتهت دائرة الإحصاءات العامة من الأعمال التحضيرية كافة لتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر للفترة2021-2022 ، حيث قامت الدائرة ومن خلال ديوان الخدمة المدنية بتعيين باحثين وباحثات لتنفيذ المسح، بحسب وزارة التخطيط.

ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018) ، وفق المملكة .

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال في تصريح سابق لـ "المملكة"، إن المسح الذي سيتم البدء بتنفيذه ميدانيا سيتبع منهجية محدثة تمكن الدائرة (الاحصاءات) من استخراج النتائج حول معدلات الفقر، وخطوط الفقر على المستويات كافة، كما تمكنها من استخراج النتائج على مستوى كل جولة من جولات المسح، بحيث يتم توفير بيانات ومعلومات لصانعي القرار وراسمي السياسات تسمح بتطوير سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة للتخفيف من حدة مشكلة الفقر.

ويهدف المسح إلى توفير بيانات شاملة عن الإنفاق والدخل، والخصائص الديمغرافية للسكان على المستوى الوطني، والحضر والريف، والمحافظات، إضافة إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية، حيث جرى رصد المبالغ اللازمة لتنفيذه في الموازنة العامة للعام 2021، بحسب الوزارة.