أخبار اليمن : 22 غارة عدوانية على مأرب والجوف وصعدة

دوت الخليج -

22 غارة عدوانية على مأرب والجوف وصعدة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب والجوف وصعدة بـ22 غارة. 22 غارة عدوانية على مأرب والجوف وصعدةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات مأرب والجوف وصعدة بـ22 غارة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ17 غارة مديريتي الجوبة ورحبة بمأرب، خلفت أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين ومنازلهم. وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف بالجوف، وغارتين على البقع والفرع بمديرية كتاف في صعدة.



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