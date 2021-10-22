روسيا: نفضل عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لدول أمريكا اللاتينية

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الروسى -فى تصريحات أعقبت اجتماعه مع نظيره البوليفى روجيليو مايتا- "إننا تبادلنا الآراء بشأن الوضع فى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية. وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس: "لقد تحدثنا لصالح الوقف الفورى للتدخل فى الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة، والتى تشمل وقف التجارة غير المشروعة والحصار الاقتصادى والمالى لكوبا، فضلا عن عدم جواز تصرفات واشنطن لتقويض عمليات التنمية فى مثل هذه البلدان مثل فنزويلا ونيكاراجوا".

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