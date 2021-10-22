عروض جرير للجوالات 2021 لهواتف هواوي وشاومي الجديد

عروض جرير للجوالات 2021 يتم تجديدها والإعلان عنها كل أسبوع حيث أن المكتبة اشتهرت بتقديم أحدث الجوالات الذكية لمجموعة كبيرة من العلامات التجارية فمنها مثلًا، عروض جرير جوالات هواوي الجديدة والتي حققت نسبة مبيعات عالية خلال الفترة الأخيرة كما أن هناك عروض جرير جوالات ايفون المميزة وخصوصًا ايفون 13 الجديد في المملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول أيضًا على عروض جوالات سامسونج من مكتبة جرير، كما تشمل العروض الكثير من الإلكترونيات الذكية من بينها عروض جرير شاشات ذكية.

عروض جرير للجوالات 2021

توفر مكتبة جرير أحدث الجوالات العالمية بأسعار تنافسية للعملاء من خلال عروض الجوالات ومن أفضل العروض ما يلي:

هاتف هواوي Y7a ذو اللون الأسود ويتم توفير الجهاز بذاكرة تخزينية تقدر ب128 جيجا بايت ويمكن للجهاز استقبال شبكات الجيل الرابع ويمكن الحصول على الجهاز بسعر 729 بدلًا من 769 ريال سعودي.

جوال Nova 7 باللون الأرجواني وبمساحة تقدر ب256 جيجا بايت ويدعم الجهاز شبكات 5G بسعر 1649 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

جوال هواوي Y6 بي بألوان متعددة وبمساحة 64 جيجا بايت بسعر 569 بدلًا من 599 ريال سعودي.

Nova 7I ذو اللون الأخضر والمساحة الداخلية الكبيرة والمقدرة ب 128 جيجا بايت، الجهاز يقبل الشبكات حتى الجيل الرابع ويتوفر بسعر 899 بدلًا من 1149 ريال سعودي.

عروض جرير هواوي

عروض جرير شاومي

تقدم شركة شاومي بعض الأجهزة المتميزة بخامات عالية الجودة وتكنولوجيا حديثة ومن أفضل الأجهزة المقدمة من خلال مكتبة جرير ما يلي:

جوال شاومي 11 لايت ذو اللون الأبيض الثلجي والمدعم للجيل الخامس بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام يمكن الحصول عليه من المكتبة بسعر 1499 ريال سعودي فقط مع إتاحة هدايا بقيمة 200 ريال سعودي على الجهاز.

هاتف شاومي 11T ويأتي الجهاز بمواصفات ممتازة وبألوان متعددة منها الأزرق السماوي وبمساحة 256 جيجا بايت و8 جيجا رام بالإضافة إلى دعمه لشبكات الجيل الخامس ويتوفر الجهاز بسعر 1899 بدلًا من 1999 ريال سعودي.

ولا يفوتك معرفة أيضًا أحدث عروض مكتبة جرير للجوالات سامسونج المشهورة وذلك من خلال زيارة موقع مكتبة جرير الإلكتروني وللتعرف أيضًا على أسعار الأدوات ومستلزمات المدارس.