ما بين الإثارة والأزمات.. مهرجان الجونة يسدل الستار

اختتم الجمعة 22 أكتوبر، مهرجان الجونة السينمائي 2021، في دورته الخامسة، الذي انطلقت فعالياته يوم 14 أكتوبر، في دورة مثيرة تخللها الكثير من الجدل وبعض الأزمات.

وفيما يلي أبرز أحداث المهرجان الكبير الذي شغل الرأي العام في مصر:

حريق مهرجان الجونة 2021

كان الضيف الأول للمهرجان هو الحريق الذي استبق ليلة الافتتاح والذي اندلع صباح يوم 13 أكتوبر في القاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي، لكن إدارة المهرجات استطاعت تجاوز الحادث وإعادة كل شيء إلى طبيعته في ساعات قليلة.

أزمة يسرا مع انتشال التميمي

أعربت الفنانة المصرية يسرا عن استيائها من مدير مهرجان الجونة السينمائي "انتشال التميمي"، وذلك بسبب الزج باسمها في تصريحات صحفية له، بأنها لا تجوز أن تكرم في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، لأنها من اللجنة الاستشارية للمهرجان، مما أغضب يسرا وردت عليه بأن المهرجان سبق وأن كرم الفنانة التونسية هند صبري، رغم إنها كانت ضمن اللجنة الاستشارية، ولكن سرعان ما تم الصلح بينهما في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وقدم انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي الاعتذار لها أمام الجميع واحتضنها ليوضح لها أن ماحدث كان مجرد سوء تفاهم.

تكريم أحمد السقا

كرم المهرجان النجم المصري أحمد السقا، بجائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرا لمشواره السينمائي الطويل، حرص السقا على إهداء الجائزة لكلا من الفنانين الراحلين سمير غانم، دلال عبد العزيز، ثم واصل الإهداء إلى والد رجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس، وانتهاء بوالده صلاح السقا، والدته، وزوجته وأفراد أسرته٠

فيلم ريش

أثار الفيلم المصري "ريش" بمهرجان الجونة السينمائي، حالة من الجدل الكبير، وذلك بعد انسحاب عدد من الفنانين من عرضه الخاص، على رأسهم شريف منير، الذي اتهمه بأنه فيلم مسيء لسمعة مصر، وكذلك أيضا الفنان أحمد رزق وأشرف عبد الباقي.

أفضل موهبة عربية

منح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة جائزة أفضل موهبة عربية فى الشرق الأوسط، التى تقدمها مجلة فارايتي، للمخرج المصري عمر الزهيري، مخرج فيلم "ريش"، والمشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية.

استقالة المدير الفني

قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إنه بالفعل قدم استقالته من مهمته في المهرجان، متمنيا النجاح والتوفيق للمهرجان.

وعن علاقة فيلم "ريش"، بخبر استقالته، أشار أمير رمسيس في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إنه لايوجد علاقة لهذا الفيلم باستقالته، مضيفا إلى إنه أعجب بهذا العمل، وفخور ببرمجته في المهرجان، وإنه أهم فيلم مصري خلال العقد الماضي.

أصوات اللاجئين في السينما

استضافت منصة الجونة السينمائية، العرض العالمي الأول للدورة الخامسة من أصوات اللاجئين في السينما، بمشاركة الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الناشئة (إيفتا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

حفل ختام منصة الجونة السينمائية

ضمن فعاليات اليوم السابع للمهرجان 21 أكتوبر 2021 عُقد حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وكان قد شارك في هذه الدورة نحو 80 فيلما وحضرها نحو 1000 ضيف من جميع أنحاء العالم، وعرض المهرجان 37 فيلماً روائياً طويلاً و15 فيلماً وثائقياً و23 فيلماً قصيراً إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.