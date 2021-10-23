الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية، تقدم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة ، وحكومة المملكة بصفة عامة، الكثير من أوجه الدعم للطلبة والطالبات في كافة الصفوف الدراسية بكافة المدارس سواء مدارس التعليم العام أو مدارس التقنية أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وتصرف مكافآت الطلاب إلى الطلاب المتميزين في الدراسة وذلك لتشجيعهم على مواصلة الدراسة بتفوق، وفي هذه المقالة سوف نقدم خطوات الاستعلام عن مكافآت الطلاب وذلك بعد أن ارسلت وزارة التعليم توجيهات عاجلة لصرفها.

خطوات الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور 1443

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بدقة متناهية حتى تكون عملية الاستعلام صحيحة، وحتى لا يتم أخذ وقت طويل للقيام بتلك العملية، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة والسهلة الآتية:-

الدخول على نظام نور عبر تسجيل دخول على الحساب الخاص بالطالب على النظام.

اختيار المكافآت والاعانات من قائمة خدماتك.

سيظهر أمامك قائمة فرعية يتم منها اختيار مسيرات المكافآت.

سيطلب الموقع إدخال بعض المعلومات مثل رقم السجل المدني الخاص بالطالب المطلوب الاستعلام عنه.

يتم تحديد التاريخ الخاص بالمكافأة وصف الطالب ثم النقر على كلمة بحث.

في خلال ثواني معدودة سوف يظهر أمامك بالموقع المبلغ المستحق كمكافأة، وهل تم تحويلها بالحساب البنكي للطالب أم لا.

في حالة ما إذا كنت ولي أمر وليس لديك حساب في نظام نور وتريد الاستعلام عن المكافأة المستحقة، فيمكن ذلك من خلال الضغط على رابط الاستعلام عن مكافأة الطلاب والذي أتاحته وزارة التعليم، حيث يقوم ولي الأمر بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به، ثم يقوم بالضغط على إرسال.

من جهة أخرى فقد أصدرت وزارة التعليم في المملكة تعليماتها بشأن إيداع مكافآت الطلبة والطالبات، حيث طالبت وزارة التعليم كافة القائمين على هذه المكافآت بالمدارس، بضرورة التأكد من إدخال البيانات بطريقة صحيحة، وخاصة لطلاب الصفوف الأولي بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كذلك إدخال البيانات الخاصة بمدارس التعليم العام والمدارس التقنية وتحفيظ القرآن الكريم.

وفي هذا تسعي وزارة التعليم في المملكة بشكل جاد إلى تطوير العملية التعليمية في المملكة وتشجيع الطلاب على مواصلة تعليمهم خاصة الطلاب المتميزين منهم من خلال تخصيص المكافآت الطلابية لهم لتشجيعهم على مواصلة التعلم.