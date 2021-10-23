البرازيل تسجل 460 وفاة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 14502 إصابة و460 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل 21 مليونا و711843 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 605139.
وتعد البرازيل ثالث دول العالم تأثرا بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد المصابين، والثانية من حيث الوفيات.
المصدر: رويترز
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