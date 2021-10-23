تونس: فرض جواز التطعيم ضد كورونا

تونس: فرض جواز التطعيم ضد كورونافرض مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية في تونس جواز تطعيم كورونا على التونسيين والأجانب الوافدين إلى البلاد.

وطبقاً للمرسوم، سيكون أيضاً على كل المسؤولين والموظفين إظهار بطاقة التطعيم الخاصة بهم للوصول إلى الإدارات العامة والخاصة. وسيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم، وفق رويترز.

وأضاف المرسوم أن التصريح مطلوب أيضا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية والمناطق العامة.

ونجحت تونس في تطعيم أكثر من ثمانية ملايين و813 ألف شخص من بين أكثر من 11 مليون نسمة.

واستكمل نحو 4 ملايين و290 ألف شخص التلقيح بشكل كامل.