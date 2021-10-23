تونس: فرض جواز التطعيم ضد كورونا
فرض مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية في تونس جواز تطعيم كورونا على التونسيين والأجانب الوافدين إلى البلاد.
وطبقاً للمرسوم، سيكون أيضاً على كل المسؤولين والموظفين إظهار بطاقة التطعيم الخاصة بهم للوصول إلى الإدارات العامة والخاصة. وسيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم، وفق رويترز.
وأضاف المرسوم أن التصريح مطلوب أيضا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية والمناطق العامة.
ونجحت تونس في تطعيم أكثر من ثمانية ملايين و813 ألف شخص من بين أكثر من 11 مليون نسمة.
واستكمل نحو 4 ملايين و290 ألف شخص التلقيح بشكل كامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس: فرض جواز التطعيم ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.