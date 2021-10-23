بايدن وماكرون يبحثان التعاون فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ

جدة - نرمين السيد - واستعرض الرئيسان، الجهود المستمرة التى تبذلها فرقهما لدعم الاستقرار والأمن فى منطقة الساحل، وتعزيز التعاون فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ. كما ناقشا الجهود المبذولة لتمكين دفاع أوروبى أقوى وأكثر قدرة، مع ضمان التكامل مع الناتو، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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