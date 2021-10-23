أسرع طريقة كيكه الأسفنجية بوصفة ناجحة وبمقادير اقتصادية

سنتعرف على طريقة كيكه الذيذة التي يعشقها الجميع، فهي حلوة المذاق ويمكن عملها في أي وقت ومن الأوقات، حيث كثيرًا ما يُسألون عن كيفية إزالة الكعك من الصنية الخبز دون ان تلتزق. يمكنك العثور على أهم النصائح حول ما يجب مراعاته عند خبز الكيك بنفسك وكيفية إزالة الكيك النهائي بسهولة من القالب.

طريقة كيكه

الخطوة 1: كما هو الحال دائمًا، يعد الإعداد الجيد هو الخيار الأفضل. دهن القالب جيدًا بزبدة ناعمة جدًا أو سائلة. أو استخدمي ورق الزبدة أو الفرشاة للقيام بذلك. عند استخدام رذاذ الخبز، تأكد من وضع طبقة رقيقة جدًا فقط.

الخطوة 2: اعمل بعناية خاصة مع الأشكال المنقوشة أو المخرمة: قم بتغطية كل ثلم فردي بطبقة خفيفة من الزبدة.

الخطوه 3: ثم نرش الشكل بالدقيق أو فتات الخبز. يمكنك أن ترى على الفور حيث بعض الزبدة مفقودة. استخدم مسحوق الكاكاو بدلاً من الدقيق لكعكات الشوكولاتة. تخلص من الدقيق الزائد أو فتات الخبز أو الكاكاو جيدًا.

الخطوة الرابعة: تأكد من خبز الكعكة حتى تنضج ( اختبار العصا ). ثم ستفقد من الحافة وهذا هو أفضل شرط مسبق لإزالة الكعكة من القالب.

الخطوة الخامسة: دع الكعكة تبرد تمامًا. خلاف ذلك، إذا سقطت، فهناك خطر من أن تنقسم إلى عدة أجزاء.

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الخطوة 6: إذا وضعت الكيك على جانبه عدة مرات أثناء تبريده، فسوف تمنعه ​​من الاستقرار في القاع.

الخطوة 7: الآن قم بتغطية الكعكة بصفيحة أو رف سلكي واقلبها بحركة لف سريعة.

الخطوة 8: إذا لم يخرج عن شكله بالرغم من دهنه، ضع منشفة شاي في الحوض واسكب عليها بعض الماء المغلي. ضع المقلاة عليها لبضع ثوان (بحيث يكون الجزء السفلي متجهًا لأسفل) ثم اقلب الكعكة مرة أخرى.

الخطوة 9: خيار آخر هو استخدام السكين للقطع بعناية على طول حافة الأنبوب الداخلي أو الحافة الخارجية.

الخطوة 10: الخيار قبل الأخير: ضعي الكيك والصينية في الفريزر لمدة ساعة ثم اقلبها.

الخطوة 11: إذا لم يساعدك شيء، فما عليك سوى ترك الكعكة في القالب وتزيينها بشكل جيد ووضعها على طاولة القهوة.

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