جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان أصدرته الجمعة عن المكافأة، وأوضحت أن وزارة العدل الأمريكية تلاحق فارغاس قضائيا لتورطه فى خطة لغسل الأموال. وأضافت: "يعتقد أن بوليدو والمتآمرين معه رفعوا عمدا كلفة إنتاج الأغذية لتحقيق ربح شخصى من صناعتها" فى إطار البرنامج الحكومى الفنزويلى للمعونات الغذائية. وحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن بوليدو والمتآمرين معه سيخضعون لعقوبة قد تصل إلى السجن 100 عام إن وقعوا فى قبضتها وثبتت إدانتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 ملايين دولار .. أمريكا ترصد مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن أحد أنصار مادورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.