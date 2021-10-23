بأقل راتب 2000 ريال وبدون كفيل احصل على مليون ونصف ريال لدى شركة إمكان

بأقل راتب شهري الآن بالمملكة العربية السعودية وهو 2000 ريال سعودي يستطيع المواطن السعودي طلب تمويل شخصي سريع وأيضاً إضافي لدى شركة إمكان للتمويل فمن خلال هذا التمويل يحصل المواطن السعودي على قرض إضافي في حالة وجود تمويل شخصي آخر قائم ويتميز تمويل شركة إمكان الإضافي بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

بأقل راتب 2000 ريال احصل على تمويل شركة إمكان

المواطن السعودي الآن يستطيع الحصول على تمويل إضافي وأيضاً في حالة وجود تمويل شخصي آخر قائم لدى أحد البنوك بالمملكة ويستطيع المواطن الحصول على تمويل إمكان الإضافي اونلاين بكل سهولة من خلال الخطوات التالية

في البداية يقوم المواطن السعودي بتحميل تطبيق إمكان على الهاتف.

بعد ذلك يقوم المواطن بطلب التمويل من خلال استخدام التطبيق.

ثم تسجيل كل البيانات المطلوبة وكذلك رفع المستندات المطلوبة.

بعد الموافقة يتم إيداع قيمة التمويل في حساب العميل.

ويتم توقيع العقد إلكترونياً.

شروط تمويل شركة إمكان الإضافي

تمويل إمكان الإضافي متاح لكافة المواطنين السعوديين سواء العاملين وكذلك المواطنين السعوديين المتقاعدين ولكن هناك شروط بسيطة يشترط توافرها من أجل الحصول على التمويل الإضافي وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لابد أن يكون المتقدم مواطن سعودي فلا يجوز لغير السعودي طلب تمويل شركة إمكان الإضافي.

كذلك لابد أن يكون المواطن على رأس العمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبه الحكومي وكذلك المتقاعدين.

لابد أيضاً أن يكون عمر المواطن السعودي المتقدم لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

أيضاً يجب أن يكون المواطن السعودي الغير محول راتبه على مصرف الراجحي قضى فترة عمل لا تقل عن3 أشهر.

المواطن السعودي المحول راتبه على مصرف الراجحي تكون مدة عمله لا تقل عن شهر واحد

يشترط أيضاً أن يكون هناك تمويل آخر قائم.

يجب توافر سجل ائتماني جيد أيضاً من أجل طلب التمويل.

مزايا التمويل الإضافي لدى شركة إمكان

هناك عدد من المزايا التي تتوافر بالتمويل الشخصي الإضافي لدى إمكان من أجل مساعدة العملاء وتلبية احتياجاتهم وهي