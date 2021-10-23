أغرق كابل بالظلام.. داعش يتبنى هجوما استهدف خط كهرباء

تبنى تنظيم داعش في أفغانستان، الجمعة، هجوما استهدف خط كهرباء وأغرق كابل في الظلام ليلة الخميس.
ومع انقطاع التيار الكهربائي الخميس نحو الساعة 18:00 (13:30 ت غ) غرقت كابل وسكانها، الذين يتخطى عددهم 4.5 ملايين نسمة في العتمة، وتم تشغيل المولدات الخاصة في المؤسسات التجارية والأحياء الميسورة.
وجاء في رسالة وجّهتها شركة الكهرباء الأفغانية "برشنا" للمشتركين: "دمّر انفجار عمود كهرباء في منطقة قلعة مراد بك في محافظة كابل، مما أدّى إلى انقطاع خط كهرباء بقدرة 220 كيلوفولت، وبالتالي انقطع التيار عن كابل وبعض المناطق".
وخلال النزاع الذي استمر 20 عاما بين طالبان والحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة، غالبا ما عمد مقاتلو الحركة إلى مهاجمة البنى التحتية للكهرباء.
لكن بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في منتصف أغسطس، بدأت بدورها تواجه هجمات وتفجيرات دموية يشنّها متشددون تابعون لتنظيم داعش.
وفي رسالتها إلى المشتركين، أشارت شركة الكهرباء الأفغانية إلى أنها أرسلت فريقا من المهندسين إلى مكان الانفجار، وأعلنت أن العمل على إعادة ربط الشبكة سيبدأ "عندما تسمح الأوضاع بذلك".
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