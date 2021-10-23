درة الأجهزة اللوحية بمزايا غير مسبوقة إطلاق Nokia T20 أرخص تابلت في الأسواق

تقف الأسعار الغالية لأجهزة التابلت حائل دون تحقيق الرغبة في الاقتناء بتابلت حديث، ولكن قامت شركة “نوكيا” الرائدة في مجال التكنولوجيا بإطلاق أرخص تابلت في الأسواق منذ 2015، وقد حمل الجهاز اسم “Nokia T20″، وعلى الرغم من سعره الرخيص إلا أن به مواصفات جبارة وغير مسبوقة تجعله يتصدر قائمة الأكثر مبيعا، واليوم ومن خلال موقع ثقفني سوف اعرض لكم مزايا ومواصفات وعيوب وسعر جهاز تابلت نوكيا Nokia T20 حيث يعتبر من أفضل أجهزة التابلت الموجودة حاليا، وبفضل مزاياه الرائعة من المتوقع أن يكون منافسا شرسا لأجهزة سامسونج، وكذلك لأجهزة آيباد من شركة آبل، فكل ما تحتاجه هو اضافة شريحة توصيل التابلت بشبكة الانترنت.

أصبح استمرار البطارية مدة طويلة حاجة لا غنى عنها اليوم. يأتي جهاز Nokia T20 بطاقة تكفي لحضور 7 ساعات من الاجتماعات عبر الإنترنت، أو مشاهدة 10 ساعات من الأفلام أو الاستمتاع بتصفح الإنترنت لمدة 15 ساعة¹ إضافة إلى الشحن السريع الذي يعني قدرتك على العودة سريعًا إلى ما كنت تعمل. من المكالمات الجماعية إلى الدروس العلمية، الطاقة بين يديك.

جهاز Nokia T20 مع شاشته المدهشة بدقة 2K من مشاهداتك اليومية (والليلية) أمرًا سهلًا. لذا، سواء كنت تمكث في قطارٍ 14 ساعة، أو كنت تستعرض عرضًا تقديميًا لأعمالك، أو كنت تسترخي وحسب في المنزل مع أحد الأفلام، ستجد تفاصيل الصورة تكاد تنطق على الشاشة. مُعتمدٌ بقدرة حجبه للأشعة الزرقاء الضارة، ليحافظ على سلامة العين.

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مواصفات تابلت Nokia T20مزايا تابلت نوكيا Nokia T20

وهناك الكثير من المزايا التي تجعل التابلت في قائمة الأكثر مبيعا، لعل من أبرزها:

التابلت به شاشة بجودة فائقة 2K، قياس 10.4 بوصة من نوع LCD وبدقة 2000 x 1200 بيكسل، وشهادة SGS لتقليل خطر الضوء الأزرق على العين، وبالتالي ستتمتع بمشاهدة الصورة بدقة ممتازة.

شحن البطارية يستمر حتى 15 ساعة، حيث تبلغ البطارية 8200 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقة 15 واط، وشاحن يبلغ 10 واط.

كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

معالج التابلت مصنوع من شركة (Unisoc) تعتبر جودة معالجات هذه الشركة سيئة.

التابلت غير مزود بمستشعر بصمة الأصابع.

التابلت يدعم الشاحن السريع بقوة 15 واط ولكن الشاحن الذي يأتي في علبة الجهاز بقوة 10 واط.

عيوب الجهاز:سعر تابلت نوكيا Nokia T20

سعر جهاز تابلت Nokia T20 يقدر بـ250 دولار، أي يتراوح سعره من 3500 الى 4000 جنيه مصري.