ببطارية مفاجأة وبسعر لاينافس ومزايا خارقة مواصفات Redmi note 10 lite شاومي نوت 10 لايت

تتنافس شركات الهواتف الذكية في طرح أحدث هواتفها من تقنيات حديثة وإمكانيات خيالية متطورة، وأصبحت شركة ريدمي للهواتف الذكية منافس شرس بين شركات المحمول وقد كشفت شركة شاومي عن هاتفها الذكي شاومي ريدمي نوت 10 لايت، حيث يتميز الجوال الجديد من شركة شاومي بإصداره Redmi note 10 lite بوجود بطارية ضخمة جداً 5020، تساعد المستخدم على الاستمرار طويلاً دون الحاجة إلي توصيل الشاحن، كما يتميز بوجود شاشة كبيرة تحمل جودة عالية، وإمكانية تصوير بجودة 4k مثل جوال شاومي الجديد (شاومي Xiaomi Civi)، ويمتاز هذا الهاتف بقوة الكاميرا الخلفية الرباعية التي تعطي جودة تصوير عالية الجودة، خاصة في تصوير الفيديوهات والصور أيضاً، فضلاً عن أداء الكاميرا الأمامية المميز، لذا تجد هنا جميع مواصفات هاتف Redmi note 10 lite، وسعر الهاتف في الأسواق.

المعالج : ثماني النواة Snapdragon 730G تكنولوجيا 8 نانو

التخزين / الرام : 128 جيجا مع 6/8 جيجا رام

الكاميرا : خلفية رباعية 64+8+2+5 م.ب. / امامية 16 م.ب.

الشاشة : 6.47 بوصة بدقة FHD+ بها نوتش صغير

نظام التشغيل : اندرويد 10.0

البطارية : 5260 مللي أمبير

شاشة: حجمها 6.67 بوصة محمية بطبقة من Corning gorilla glass 5، تأتي الشاشة بلوحة عرض LCD dotdisplay، F HD+1080p.



المعالج: من Snapdragon 720G بدقة 8 نانومتر، من نوعية كوالكوم.

الذاكرة العشوائية: تأتي بدقة 6 جيجا بايت.

الكاميرا الخلفية: رباعية الأولي تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، الثانوية 8 ميجا بكسل بزوية رؤية 120 درجة والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل.

الكاميرا السلفي: تأتي في منتصف الشاشة من أعلي وبدقة 16 ميجا بكسل.

الذاكرة الداخلية: 128 جيجا بايت للإصدار الأول و64 للإصدار الثاني.

الذاكرة العشوائية: 4 جيجا للإصدار الأول، 6 جيجا للإصدار الثاني.

إمكانية إضافة كارت ميموري بحد أقصي 256 جيجا بايت.

دعم راديو FM، ومقبس صوت 3.5 ملم.

يدعم الاتصال قريب المدى الـ NFC والـ IR Blaster .

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

متانة وجودة الخامات التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج .

وزن الهاتف: 209 جرام.

Redmi note 10 lite

يضم الهاتف عدد من الإصدارات كل إصدار يضم مجموعة من الخصائص الأول يأتي بسعر 5 آلاف جنية مصري، في هذا الإصدار تجد فيه 64 جيجا بايت، 6 جيجا رام، الإصدار الثاني يأتي بسعر 5500 جنية مصرى وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، فيما تجد أن علبة الهاتف تضم كل من كابل USB وشاحن وجراب شفاف ودبوس معدني، ونذكركم بمواصفات وسعر الهاتف الأفضل من شاومي (Xiaomi Redmi note 11 pro).