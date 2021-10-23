تغريم مدرب بالدوري الإنجليزي بسبب انتقاد "حكم الفيديو"

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان، الجمعة، تغريم رالف هازنهوتل، مدرب ساوثامبتون، 20 ألف جنيه إسترليني (حوالي 27 ألف دولار)، بسبب تعليقات ضد حكم الفيديو المساعد، خلال الخسارة أمام تشلسي هذا الشهر.
وتلقى جيمس وارد-براوس، قائد ساوثامبتون، بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه كان قد حصل على بطاقة صفراء في البداية بعد تدخل قوي ضد جورجينيو.
ولم يكن هازنهوتل سعيدا بذهاب الحكم مارتن أتكينسون إلى شاشة جانبية في أرض الملعب لمراجعة اللقطة واتخاذ قرار الطرد.
وكتب الاتحاد الإنجليزي على تويتر: "تغريم رالف هازنهوتل من ساوثامبتون 20 ألف جنيه إسترليني بسبب مخالفة لائحة ضمن لوائح الاتحاد والمتعلقة بمباراة ضد تشلسي في الدوري في 2 أكتوبر2021".
ويحتل ساوثامبتون المركز 15 برصيد سبع نقاط من ثماني مباريات، ويستضيف بيرنلي صاحب المركز 18 يوم السبت.
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