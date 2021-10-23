انفجار مصنع كيماويات فى الصين وسقوط قتلى ومصابين

جدة - نرمين السيد - ووقع الانفجار أمس الجمعة فى حوالى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلى فى مصنع Zhonggao Chemical. وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار فى غضون ساعة. وتلقى جميع المصابين مساعدة طبية، وأحدهم فى حالة خطيرة بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة.

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